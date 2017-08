YEREL HABERLER / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Dulkadiroğlu'nda tarih yeniden canlanıyor

- Dulkadiroğlu Belediyesi, Mutfak Müzesi'nin ardından Üdürgücü Konağı'nda da çalışmalara başladı.



KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Dulkadiroğlu Belediyesi'nin tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkararak turizme katkı sağlamayı hedeflediği projelerin başında gelen konak restorasyonu projelerinin ikinci etap çalışmaları başladı. Mutfak müzesini hizmete sunan Dulkadiroğlu Belediyesi, 8 ay içerisinde Üdürgücü konağını da yenileyerek turizmin hizmetine sunmayı hedefliyor.

Konakta başlayan çalışmaları yerinde inceleyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ilçenin turizm potansiyelinin restore edilen tarihi konaklarda olduğunu söyledi. Özellikle kapalı çarşı ve bölgesinde gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Başkan Okay, bu kapsamda bölgede dört adet konağı satın aldıklarını söyledi. Bu konaklardan ilkini restore ederek mutfak müzesi olarak hizmete sunduklarını söyleyen Başkan Okay, iki konağın da inşaat çalışmalarının başladığını ve birinin de proje aşamasında olduğunu belirtti.

Başkan Okay, yaptığı açıklamada, bölgenin en önemli zenginliği olan bu konakları yeniden ayağa kaldırmak için çalışma yaptıklarını belirterek, "Bu kapsamda ilk çalışmamızı tamamladık ve mutfak müzesi olarak hizmete sunduk. Şuanda vatandaşlarımız tarafından yoğun bir şekilde ziyaret edilen mutfak müzemiz çok güzel bir eser olarak ortaya çıktı. Konak yenileme çalışmaları kapsamında Üdürgücü Konağı'nı satın aldık ve çalışmalarını başlattık. Önümüzdeki 7-8 ay içerisinde Üdürgücü Konağı'nın çalışmalarını bitirmeyi ve hizmete açmayı planlıyoruz. Bu bölgemizi restore ettiğimiz konaklarla turizmin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Bu konağımız mutfak müzesinden daha büyük bir alana sahip. Geniş ve kullanışlı alanlara sahip. Bu çalışmaların yanı sıra üçüncü konağımız için de düğmeye bastık ve yer teslimi yapıldı. Almış olduğumuz dört konaktan birini tamamladık ve ikisinin inşaatı devam etmekte. Üçüncüsünün de projesi devam ediyor. Dulkadiroğlu ilçesi olarak elimizde turizm hazinesi mevcut. Bu hazineyi kullanabilme amacıyla bu çalışmalara ağırlık veriyoruz" dedi.

03.08.2017 17:00:07 TSI

