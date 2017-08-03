Yaralı leylek tedavi edildi
(Fotoğraflı)
Alpaslan Çelik
KARABÜK (İHA) - Karabük'te kanadındaki kırık nedeniyle uçamayan leylek veteriner kliniğinde tedaviye alındı.
Şehrin içinden geçen Araç Çayı kenarında uçamayan leyleği gören çevredekiler Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne haber verdi. Gelen ekipler leyleği alarak veteriner kliniğine götürdü. Sağ bacağına basmakta zorlanan leyleğin çekilen röntgeninde sağ kanadında kırık belirlendi. Tedavisine başlanan leyleğin yaklaşık 20 gün içinde sağlığına kavuşması bekleniyor. Veteriner İlker Başdağ, "Kırık nedeniyle bacağına basamıyordu. Şimdi verdiğimiz ilaçlarla daha iyi basabiliyor. Yaklaşık 20 gün sonra sağlığına kavuşacak ve doğaya salınacak" dedi.
(AÇ-
03.08.2017 17:00:44 TSI
NNNN