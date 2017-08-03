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Sokak hayvanları için parklara su ve yem kabı bırakıldı



(Fotoğraflı)



Nurhan İçmez

TOKAT (İHA) - Tokat'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle sahipsiz hayvanların aç ve susuz kalmaması için parklara su ve yem kabı bırakıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı sıcaklıkların artmasıyla birlikte sokaklarda susuzluk sıkıntısı yaşayan sokak hayvanları için harekete geçti. Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü veteriner hekim ve görevlileri tarafından kent merkezinde park, bahçeler ve sahipsiz hayvanların çok olduğu yerlere yem ve su bırakıldı.

Veteriner hekim tarafından ayrıca gerekli görülen hayvanlara parazit aşısı yapıldı.

(Nİ-UY-Y)



03.08.2017 17:00:45 TSI

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