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İdam cezası için imza kampanyası

03 Ağustos 2017 Perşembe, 17:00
İdam cezası için imza kampanyası
İdam cezası için imza kampanyası
- Elazığ'da bazı sivil toplum kuruşlarının katılımı ile idam cezası için imza kampanyası başlatıldı

(Fotoğraflı)

Kamil Can Kılıç
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler ve vatan hainlerinin idamı için imza kampanyası başlatıldı.
Elazığ Vefa Derneği (Vefa-Der) öncülüğünden kentteki bazı sivil toplum kuruluşları tarafından çocuk istismarcıları, tecavüzcüleri ve vatan hainlerinin idam ile cezalandırılması için imza kampanyası başlatıldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan stantta idam cezası isteyen vatandaşlar imza attı.
Vatan hainleri, çocuk istismarcıları ve sapık karakterde ki tüm zihniyet için idam karanın getirilmesi yolunda imza kampanyası başlattıklarını belirten Vefa-Der Genel Başkanı Zülfü Kartakgül, kuruluşlarından bu güne kadar hak ve hakkaniyet yolundan ayrılmadıklarını söyledi.
Vatan, millet ve bayrak sevdası ile çalışmalarını yürüttüklerini aktaran Kartakgül, "Bizler vatanımızı bölmek isteyen, nifak tohumları eken FETÖ terör örgütü, PKK, DEAŞ, YPG gibi ismi ne olursa olsun vatan hainlerinin ilelebet karşısında duracağız. Bunu kendimize şeref, onur ve gurur olarak tayin edeceğiz. Çocuk istismarı ve tecavüz haberleri bizleri iğrendirmektedir. Vatan hainlerine, çocuk istismarı yapan sapık karakterlerin tümüne idam cezası istiyoruz" dedi.
(CK-HİV-Y)

03.08.2017 17:01:29 TSI
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