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AEÜ'ne yabancı öğrenci başvuru sayısında artış

03 Ağustos 2017 Perşembe, 17:00
AEÜ'ne yabancı öğrenci başvuru sayısında artış
AEÜ'ne yabancı öğrenci başvuru sayısında artış

(Fotoğraflı)

KIRŞEHİR (İHA) - Ahi Evran Üniversitesinin ulusallaştırılması çalışmaları kapsamında yurtdışından öğrenci kabulü için adım atıldı.
Üniversite Rektörlüğünden yapılan açıklamada, üniversitenin öğrencilere tanıtımının yapılarak yurt dışından öğrenci kabulüne yönelik faaliyetlerin gerçekleştirildiği ifade edildi.
Yapılan tanıtım çalışmaları kapsamında Ahi Evran Üniversitesinde eğitim görmek için yabancı öğrencilerin Kırşehir'e gelerek müracaatta bulundukları belirtildi.
2017-2018 eğitim-öğretim dönemi için üniversitenin 431 kişilik yabancı uyruklu öğrenci kontenjanına Ortadoğu ülkelerinden 2 bin 389, Güney Kafkasya ve Orta Asya ülkelerinden bin 943, Avrupa ülkelerinden 419, Afrika ülkelerinden 271, Balkan ülkelerinden 91 ve Güney Asya ülkelerinden 66 olmak üzere toplam 99 farklı ülkeden 5 bin 179 öğrencinin başvuruda bulunduğu açıklandı.
(EÖ-SK)

03.08.2017 17:02:03 TSI
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