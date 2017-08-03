Bursa trafiğine otoyol ayarı
BURSA (İHA) - Bursa'da otoyol inşaatı sebebiyle trafik yeniden düzenlendi.
Yapım çalışmaları devam etmekte olan "bursa çevre otoyolu üstyapı tabakası iyileştirilmesi ve onarım işinde otoyolun Bursa batı kesimi bağlantı kavşağında (K101), aşınma tabakası tamiratı işine başlanılacak. Trafik akışı, alternatif güzergah olan Başköy ve Görükle kavşaklarından her türlü işaret, işaretçi ve güvenlik tedbirleri alınarak kontrollü bir biçimde yönlendirilecek.
(MŞ)
03.08.2017 17:02:57 TSI
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