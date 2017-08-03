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Olimpiyatlar esnafa can simidi oldu

03 Ağustos 2017 Perşembe, 17:10
Olimpiyatlar esnafa can simidi oldu
Olimpiyatlar esnafa can simidi oldu

(Fotoğraflı)

Erdi Demür
SAMSUN (İHA) - Samsun Berberler Odası Başkanı Zabit Pilan, Samsun'da yapılan olimpiyatların esnafın işlerini yüzde 90 oranında arttırarak can simidi olduğunu söyledi.
23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları, 18-30 Temmuz tarihleri arasında Samsun'da yapıldı. Temmuz ayı içerisinde Samsun'a sporcu kafileleri, gönüller, görevliler ve basın mensupları olmak üzere toplam 10 binin üstünde yabancı geldi.
Basın toplantısı düzenleyen Zabit Pilan, gelen yabancıların yaptığı alışverişlerle esnafa can simidi olduğunu açıkladı.
Olimpiyatların esnafın imdadına yetiştiğini ifade eden Pilan, "Olimpiyatların Samsun'da yapılması, Samsunlu esnaflarımıza can simidi olmuştur. Esnaflarımız da sporculara büyük bir özveri ve misafirperverlik göstermiştir. Olimpiyatların Samsun'da yapılmasına cesaret eden büyün yöneticilere şükranlarımı sunuyorum. Olimpiyatlar öncesinde esnaflarımıza verilen kredilerin ödemesinde zorluk çekiliyordu. Olimpiyatlar sayesinde dünyanın Samsun'da olması esnafımıza bu konu da da katkı sağladı. İşleri açılan esnafımız kredisini rahatlıkla ödeyebilecek duruma gelmiştir. Bu süreçte Samsun esnafının işlerinde yüzde 90 oranında bir artış yaşandı. Türkiye olimpiyatlarda 17 altın madalya kazandı. Bu altın madalyalardan sadece 1 tanesini Samsunlu sporcu aldı. Samsunlu esnaf oda başkanımızın kızı Merve Yazıcı Türkiye adına tekvandoda altın madalya kazanarak hem esnaflarımızın hem de ülkemizin gururu olmuştur" dedi.
(ED-SLH-Y)

03.08.2017 17:11:25 TSI
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