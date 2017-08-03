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Vali Su, Kocamaz'ı ziyaret etti



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MERSİN (İHA) - Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ı ziyaret etti.

Ziyarette yaptığı konuşmada, Mersin'in daha da gelişmesi ve kalkınması için tüm kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerin var olan işbirliğinin sürdürülmesinin önemine değinen Vali Su, Başkan Kocamaz'ın nezdinde belediyenin tüm yöneticilerine ve çalışanlarına başarılar diledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

(HSK-Y)



03.08.2017 17:13:27 TSI

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