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TRSM'deki etkinler merkeze olan ilgili arttırdı



(Fotoğraflı)



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Toplum Temelli Ruh Sağlığı Merkezi'nde (TRSM)gerçekleştirilen ebru sanatı, bağlama, müzik, terapi mutfağı gibi çalışmalarla merkeze olan ilginin her geçen gün arttığını belirtildi.

2016 yılı Ocak ayında hizmete giren merkez toplumda ciddi ruh sağlığı bozukluğu olan hastalara psikososyal destek hizmetlerinin verilmesi, takip ve tedavilerinin gerektiğinde evde sağlık hizmetleri uygulamasına entegre bir şekilde yaşadıkları ortamda sunulabilmesi, sosyal rehabilitasyonlarının sağlanabilmesi hizmeti veriyor. Halk Eğitim Merkezinden gelen eğitmenler tarafından merkezde ebru sanatı, bağlama, müzik, terapi mutfağı çalışmaları gibi eğitimlerin yanı sıra Afyonkarahisar Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzman Dr. Murat Çağlayan'ın desteğiyle el sanatları (çini ve keçe çalışması), folklor, sinema, geziler, kahvaltı, yaş günü kutlamaları, tatlı çarşamba etkinliklerin düzenlenmeye başlaması, merkeze olan ilgiyi de beraberinde arttırdı. Çağlayan çalışmaları yerinde görmek amacı ile merkezi ziyaret etti. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi çalışanları, hastaları ve ailelerine yönelik bilgilendirme ve motivasyon toplantısında düşüncelerini belirten Dr. Çağlayan, "Amacımız hem hastanın kendisi hem de bakım veren yakını için yaşam kalitesini artırmak, hastaneye yatışları azaltmak, gerektiğinde evde sağlık hizmetleri uygulamasına entegre bir şekilde hastaneye yatmadan yaşadıkları ortamda tedavinin devamlılığını sağlamak ve bu hastaları topluma kazandırmaktır" dedi.



"Raporu olanlar kayıt olup hizmet alırlar"

Merkeze kabul edilen hasta gruplarıyla ilgili de bilgiler aktaran Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Psikiyatri Uzmanı Dr. Güray Gülseren ise şunları söyledi:

"Merkeze organik olmayan psikoz, atipik psikoz, şizofreni, sanrısal bozukluk, bipolar bozukluğu olan hasta grupları kabul edilmektedir. Raporu olanlar kayıt olup hizmet alırlar. Merkezimizde hafta içi her gün gündüz hizmet verilmektedir. Yataklı hizmet modelinin maliyetinin fazla olması ve hastaları toplumdan uzaklaştırması nedeni ile gündüz merkezlerinin artması bakanlıkça istenmiştir. Bu nedenle akşam hastalar evlerine gitmektedir."

Gülseren, merkezin faaliyetlerinin artmasında ve gelişmesinde katkısı olan Dr. Çağlayan'a ve merkezden sorumlu Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Emre Hafızoğlu'na teşekkürlerini ileterek çiçek takdim etti.

(GC-



03.08.2017 17:14:28 TSI

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