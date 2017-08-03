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İşitme Engelliler Tekvando MHK başkanı Sarıkaya Malatya'da

03 Ağustos 2017 Perşembe, 17:14
İşitme Engelliler Tekvando MHK başkanı Sarıkaya Malatya'da
İşitme Engelliler Tekvando MHK başkanı Sarıkaya Malatya'da

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - İşitme Engelliler Tekvando MHK Başkanı Engin Sarıkaya, spor tesislerini incelemek ve tekvando sporuyla ilgili istişare yapmak için Malatya'ya geldi.
Samsun'da düzenlenen 23.Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunlarında takım halinde olimpiyat şampiyonluğuna ulaşan İşitme Engelliler Tekvando Milli Takımının başarısını kutlayan Sarıkaya, "Malatyalı sporcumuz Osman Geçit'in yer aldığı takımımız tarih yazdı. Kendilerini kutluyorum" dedi.
İşitme Engelliler Tekvando MHK Başkanı Engin Sarıkaya, olimpiyat şampiyonluğundan dolayı büyük bir mutluluk yaşadıklarını ifade ederek, "28 ile 30 Temmuz 2017 tarihleri arasında Samsun'da gerçekleştirilen 23.Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunlarına Milli Takımımız 14 sporcu ile katıldı. Oldukça çekişmeli geçen müsabakaların ardından dört altın, üç gümüş ve üç bronz madalya kazanarak olimpiyat şampiyonluğunu elde ettik. Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdıran bütün sporcularımızla gurur duyuyoruz" dedi.
"Şampiyon olmanın mutluluğunu yaşıyoruz"
Kazandıkları madalyalarla dünya tekvandosunda söz sahibi ülkelerin başında gelen Kore Milli Takımını da geride bıraktıklarını hatırlatan Sarıkaya, " Olimpiyatlarda takım halinde şampiyon olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tarihi başarının gelmesinde büyük destekleri bulunan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Müsteşarımız Faruk Özçelik'e, Gençlik ve Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan'a, İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir'e, İşitme Engelliler Federasyonu As Başkanımız Mahir Yazıcı'ya, Milli Takım Sorumlularımıza, Milli Takım Teknik Direktörü Numan Fırat'a, Antrenörlerimize ve olimpiyat şampiyonluğunu ülkemize kazandıran sporcu kardeşlerimize teşekkür ederiz. Ayrıca madalya töreninde bizleri yalnız bırakmayan Tekwondo Federasyonu Başkanımız Sayın Metin Şahin' e ilgisinden dolayı teşekkür ediyoruz " dedi.
"Başarıya götüren en önemli etkendi"
Samsun'daki şampiyonaya ilgi gösterip takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlara da teşekkürlerini sunan MHK Başkanı Engin Sarıkaya, " Kore gibi dünya tekvandosunda söz sahibi olan bir ülkeyi geride bırakıp böylesine önemli ve tarihi bir zaferin altına imza atan sporcu kardeşlerimizi yalnız bırakmayarak destek veren bütün sporseverlere minnet duygularımızı iletiyorum. Onların inanılmaz desteği ve ilgisi bu büyük zaferin gelmesini sağladı. Maçlar sırasında taraftarlarımızın tribündeki kenetlenmesi, takımdaki birlik ve beraberliğin üst seviyede olması Milli Takımımızı başarıya götüren en önemli etkendi" diye konuştu.
"Ne kadar gurur duysak azdır"
Olimpiyat şampiyonluğunu getiren sporcularıyla gurur duyduklarını sözlerine ekleyen MHK Başkanı Sarıkaya, "Olimpiyatlarda milli takım kadrosunda yer alan sporcularımızdan Merve Yazıcı, Selver Şeker ve Ali Rıza Karaca'nın yanı sıra takım halinde Aslıhan Savan Kuş, Ayşegül Gökkaya ve Elif Yenigün altın madalya, Zeki Çalışkan, İbrahim Atamer ile Muhammet Güler gümüş madalya, Osman Geçit, Batuhan Şimşek ve Aslıhan Savan Kuş ile İbrahim Atamer ise bronz madalya kazandılar. Kazandıkları madalyalarla ülkemize Olimpiyat Şampiyonluğunu kazandıran sporcularımızla ne kadar gurur duysak azdır. Bu başarıların devamını getirmek içinde çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Olimpiyat Şampiyonluğu Ülkemize ve Türk sporuna hayırlı olsun" diye konuştu.
(MT-OE-Y)

03.08.2017 17:16:27 TSI
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