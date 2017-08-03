şak'ta uyuşturucu hap operasyonu

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Uşak'ta uyuşturucu hap operasyonu

- Uşak'ta çok miktarda uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi



(Fotoğraflı)



Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - Uşak polisi uygulama noktasında durdurduğu bir otomobilde yaptığı aramda, 998 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Uşak polisi uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının sokak satıcılarına ulaşmadan engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, kent girişinde oluşturduğu uygulama noktasında şüpheli bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta Uyuşturucu Madde Arama Köpeği "TORA" ile yapılan aramada; 998 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Sonrasında şahısların ikametinde yapılan aramada ise 13 GR esrar maddesi ile 25 adet sahte 100 TL daha ele geçirildi.

Olayla ilgili M.D (33) ve E.D. (28) isimli şüpheliler gözaltına alındıktan sonra, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(EÖ-MB-Y)



03.08.2017 17:20:50 TSI

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