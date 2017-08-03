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Bilecik Belediyesi Mezbahası Kurban Bayramı'na hazır



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Kurban Bayramında vatandaşlara hizmet verecek olan Bilecik Belediyesi Mezbahasındaki çalışmalar tamamlandı.

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Tetik, Bilecik İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hacı Dursun Yıldız ve müdürlük görevlileri ile şehirde faaliyet gösteren kasaplar, Bilecik Belediyesi Mezbahasında incelemelerde bulundu.

Başkan Yardımcısı Abdullah Tetik ve Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlisi Veteriner Hekim Şenol Özgen, İl Müdürü Yıldız ve kasaplara, tesisin son durumu hakkında bilgi verdi. Başkan Yardımcısı Tetik, İl Müdürü Yıldız ve beraberindeki heyet, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yapılması gereken son çalışmaları da değerlendirdi.

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Tetik, gerçekleştirilen incelemeler hakkında yaptığı açıklamada , "Belediyemiz tarafından şehrimize kazandırılan Bilecik Belediyesi Mezbahasındaki son durum hakkında Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hacı Dursun Yıldız ve ilimizde faaliyet gösteren kasaplara bilgi verdik. Geçtiğimiz yıllarda Kurban Bayramında vatandaşlarımıza hizmet veren mezbahamız, bu yıl bütün yeterlilik belgeleri ve ekipmanları ile vatandaşlarımıza daha hızlı ve kaliteli bir hizmet verecek. İncelemelerde ayrıca kasap esnafımızın da görüş ve önerilerini aldık. İnşallah bu yıl da mezbahamızda vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet vermeye çalışacağız. Kurban Bayramı hayvan kesim ücretleri de Vali Yardımcısı başkanlığında toplanacak olan Kurban Komisyonunda belirlenecektir" dedi.

(DA-AS-Y)



03.08.2017 17:23:53 TSI

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