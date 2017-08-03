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SASKİ'den, 4 ilçenin altyapısına 7,2 milyonluk yatırım



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, şehir genelinde devam eden altyapı çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu.

Hayata geçirilen proje ile 4 ilçenin kanalizasyon altyapısına 7,2 milyonluk yatırım yaptıklarını belirten SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, "Sakarya'nın 16 ilçesinde tüm mahallelerimizi sağlam ve sorunsuz altyapı ile buluşturmak adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Adapazarı, Serdivan, Erenler, Arifiye ilçelerimizin kanalizasyon altyapısını güvence altına alıyoruz" dedi.

Proje ile 4 ilçede lokal problemlerin çözüme kavuşturulduğunu dile getiren SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, "Adapazarı, Erenler, Serdivan ve Arifiye ilçelerimizde 7,2 milyon lira değerinde yatırım yaparak ilçelerimiz için toplamda 25 kilometrelik yeni kanalizasyon hatları inşa ediyoruz. İlçelerimizin kanalizasyon altyapılarını güçlendiriyoruz. Ekiplerimiz Serdivan İstiklal Mahallesi'nde çalışmalarını sürdürüyor. Şuana kadar söz konusu hatların 13 kilometrelik kısmını tamamladık. İnşallah hızlı bir şekilde çalışmalarımızı tamamlayarak yeni inşa ettiğimiz hatları Karaman Atıksu Arıtma Tesisine entegre edeceğiz. 4 ilçemizde atıksu konusunda herhangi bir sorun yaşanmayacak" diye konuştu.

Dr. Rüstem Keleş, "SASKİ olarak şehrimizin birçok noktasında dev projeleri hayata geçirdik. Bir yandan vatandaşlarımıza ulaştırdığımızın suyun kalitesini daha da yukarılara taşırken bir yandan da şehrimizin kanalizasyon ve yağmursuyu ağını güçlendiriyoruz. Şehrin farklı noktalarında inşa ettiğimiz yüksek teknoloji arıtma tesisleri ile vatandaşlarımızın musluklarına dünyanın en kaliteli sularından birini ulaştırıyoruz. Şehrimizin doğal güzelliklerini korumak adına atıksu ağımızı her geçen gün genişletiyoruz. İnşa ettiğimiz atıksu arıtma tesisleri ile şehrimizin atıksularını dünya standartlarında arıtıyoruz. Şehrimizin altyapı geleceğini garanti altına almak için gece gündüz demeden yoğun bir şekilde çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

(BCT-İÇ)



03.08.2017 17:27:41 TSI

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