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Batman'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

03 Ağustos 2017 Perşembe, 17:25
Batman'da bıçaklı kavga: 3 yaralı
Batman'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

(Fotoğraflı)

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Batman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Olay, Meydan Mahallesi Eski Hal içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Polis, kavgaya karışanları gözaltına aldı.
(MŞY-MP-Y)

03.08.2017 17:27:47 TSI
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