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Tıp Merkezi'nde 6 ayda 36 bin 200 hasta muayene edildi



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi, yılın ilk 6 ayında 36 bin 200 hastayı muayene etti.

Byükşehir Tıp Merkezi'nde 'Ara Dönem Faaliyet Raporu' açıklandı. Rapor ile ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uzm. Dr. Aydın Sarı, "2017 Ocak ve Haziran ayları arasında 36 bin 200 hastamızı muayene ettik. Büyükşehir Tıp Merkezi olarak vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Hemşerilerimizin sağlığı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Büyükşehir Tıp Merkezi'nde Sakaryalılara kaliteli hizmet anlayışı içerisinde tıbbı destek sunduklarını belirten Sarı, "2017 yılının ilk 6 ayı içerisinde 4 bin 100 hastanın pansuman ve enjeksiyon muayenelerini gerçekleştirdik. 419 hastamıza elektro kalp grafiği çekimi yaptık. 72 bin 600 adet biyokimya, mikrobiyoloji, hematoloji ve idrar tahlili yaparken; hizmetimizde bulunan 2 adet hasta nakil ambulansı ile 500 hastamızı şehir içi ve şehir dışı çeşitli hastanelere naklettik" diye konuştu.

Koruyucu Sağlık Hizmetleri hakkında bilgiler veren Sarı, "Halk sağlığının korunması, toplum bilincinin oluşturulması ve hastalıkların oluşmadan önlenmesini sağlamak amacıyla her ay farklı konuda, alanında uzman hekimlerin anlatımıyla halkımıza yönelik 8 konferans düzenledik. Bu konferanslar arasında toplumda görülen öfke kontrolü, erkeklerde üreme problemleri, uyku bozuklukları, romatizma, çocuklarda alerjik dermatitler başlıkları altında düzenlenen konferanslar oldu" şeklinde konuştu.

(BCT-GY-Y)



03.08.2017 17:27:55 TSI

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