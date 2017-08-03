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Gazetici-Yazar İdris, SGM'nin konuğu olacak

03 Ağustos 2017 Perşembe, 17:26
Gazetici-Yazar İdris, SGM'nin konuğu olacak
Gazetici-Yazar İdris, SGM'nin konuğu olacak

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir SGM'lerde devam eden yaz kurslarına Gazeteci-Yazar Mevlana İdris konuk olacak. Adapazarı SGM'de öğrencilerin atölye çalışmalarına katılacak olan İdris, Geyve ve Akyazı'da öğrenciler için kitaplarını da imzalayacak.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) Çocuk Kulüpleri tarafından yürütülen Çocuk-Yazar buluşmaları yaz döneminde de devam ediyor. Gazeteci-Yazar Mevlana İdris, Adapazarı, Akyazı ve Geyve Sosyal Gelişim Merkezleri'nde çocuklar ile buluşacak. Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Davut Yüce yaptığı açıklamada amaçlarının çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak ve kitap okumayı daha çekici hale getirmek olduğunu belirtti.
Davut Yüce, "Sosyal Gelişim Merkezimizde düzenlediğimiz Çocuk-Yazar buluşmalarında bugüne dek 14 ismi ağırladık. Minik öğrencilerimizi 7 bin kitapla buluşturduk. Hedefimiz çocuklardaki merak duygusunu harekete geçirerek kitap sevgisini pekiştirmektir. Şimdi de Gazeteci-Yazar Mevlana İdris'i 4 Ağustos Cuma günü şehrimizde ağırlayacağız. İlk olarak saat 10.00'da Adapazarı SGM'de atölye çalışmalarımıza katılacak ardından 14.00'da Akyazı SGM'de, 16.00'da Geyve SGM'de öğrencilerimizle tanışıp, kitaplarını imzalayacak" dedi.
(BCT-İÇ)

03.08.2017 17:28:23 TSI
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