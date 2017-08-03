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Erasmus + AB Projeleri hibe desteği almaya hak kazanan projeler açıklandı

- Adana projeleri hibe desteği almaya hak kazanan iller sıralamasında Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği alanında Türkiye birincisi, Okul Eğitimi Personel Hareketliliği alanında Türkiye ikincisi ve Mesleki Eğitim alanında Türkiye üçüncüsü oldu



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ADANA (İHA) - Avrupa Birliği'nin eğitim, gençlik ve spor alanındaki hibe programı olan Erasmus + Avrupa Birliği Projeleri 2017 yılı teklif çağrısı dönemi hibe almaya hak kazanan projeler açıklandı. Adana projeleri hibe desteği almaya hak kazanan iller sıralamasında Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği alanında Türkiye birincisi, Okul Eğitimi Personel Hareketliliği alanında Türkiye ikincisi ve Mesleki Eğitim alanında Türkiye üçüncüsü oldu.

2017 başvuru dönemi KA1 projeleri sonuçlarına göre Adana'da toplamda 34 proje desteklenirken, eğitim camiasına kazandırılan hibe tutarı ise 1 milyon 163 bin 256 Euro olarak açıklandı.

Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında 25 proje hibe almaya hak kazanırken bunlardan 2'si okullara 1'i İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait olmak üzere Adana'dan toplam 3 proje hibe almaya hak kazandı. KA 104 Yetişkin Eğitimi İl Sıralamasında Adana birinci, Ankara ikinci, Balıkesir üçüncü oldu.

Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Faaliyeti kapsamında Türkiye geneli 113 proje hibe desteği almaya hak kazanırken projelerden 9'u okullara, 1'i Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait olmak üzere 10 proje hibe desteği almaya hak kazandı. KA 101 Okul Eğitimi İl sıralamasında Mersin birinci, Adana ikinci, Ankara üçüncü oldu.

Erasmus+ Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında ise Türkiye genelinde 526 proje hibe desteği almaya hak kazanırken projelerden 20'si okullara, 1'i Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait olmak üzere toplamda 21 proje hibe desteği almaya hak kazandı. KA 102 Mesleki Eğitim kapsamında İstanbul birinci, Ankara ikinci, Adana üçüncü oldu.

Avrupa Birliği projelerinde ülke genelinde başarıya imza atan Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE ekibi, mutluluğunu İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar ile pasta keserek kutladı.

(ELF-Y)



03.08.2017 17:28:42 TSI

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