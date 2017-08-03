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SGM Gezi Atölyesi'nin minik üyeleri, şehri keşfediyor



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir SGM Gezi Atölyesi'nin minik üyeleri, şehrin tarihi ve doğal güzellikleri arasında keşif yapmanın ayrıcalığını yaşıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkez (SGM) Yaz Kursları Gezi Atölyesi'nin minik üyeleri şehrin tarihi ve doğal güzellikleri arasında keşif yapmanın ayrıcalığını yaşıyor. Gezilere katılan gezginler, doğal güzelliklerin arasında keyifli vakitler geçiriyor. Gezi Atölyesi Eğitmeni Faik Kıvanç, "Sosyal Gelişim Merkezi yaz okulu öğrencileriyle birlikte şehrimizin dört bir yanını geziyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin tesislerinin yanı sıra şehrimizde bulunan tarihi ve doğal güzelliklerimizi de minik arkadaşlarımızla birlikte ziyaret ediyor, bu alanlar hakkında yeni bilgiler ediniyoruz. Öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak oyunları hep birlikte oynuyoruz. Farklı etkinliklere imza atıyoruz. Düzenlediğimiz gezilerle öğrencilerimize sosyal sorumluluk duygusu kazandırmaya çalışıyoruz" dedi.

(BCT-İÇ)



03.08.2017 17:30:47 TSI

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