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Off-Road yarışlarının 2. ayak bölümü Düzce'de yapılacak



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Karadeniz Bölgesi Mahalli Off-Road yarışmasının ikinci ayak bölümü Düzce'de olacak.

Düzce Belediyesi, Düzce Off-Road Birliği ve Konuralp Turizm Marka Derneği işbirliği ile 4-5-6 Ağustos tarihlerinde 'Konuralp Anma ve Turizm' etkinlikleri gerçekleştirecek. Buna göre etkinlikler 4 Ağustos'ta yöresel halk oyunları gösterileri ile başlayacak.

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş "Karadeniz Offroad Birliği Kupası kısa adı KAMOK olan 2. Ayak Yarışları organizasyonu Konuralp'in tanıtımı için büyük bir fırsat ve avantaj olacak. Yarışlara katılan ve izlemeye gelen vatandaşlarımız aynı zamanda Konuralp'i gezip görmüş ve tanıma fırsatı bulmuş olacaklar. Şimdi büyük bir heyecanla yarışların yapılacağı günü bekliyoruz. Düzce Belediyesi, Düzce Off-Road Birliği ve Konuralp Turizm Marka Derneği katkılarıyla düzenlenen offroad yarışlarını izlemeye ve bu heyecanı paylaşmaya tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum" dedi.

Etkinlik Programı dahilinde 4 ağustos Cuma günü başlayacak olan programın 1. gününde; Konurap müze gezisi, Kafkas oyunları gösterisi ve yöresel yemek sunumları olacak. 5 Ağustos Cumartesi günü ise Başkanın off-road yarışmasına start vermesinin ardından Türkiye Off- Road Şampiyonası 1. Etap Kemerkasım su kemerlerinde başlayacak; ardından Trekking yürüyüşleri ile devam edecek. Etkinlik süresi içinde yarışmacılara yöresel yemekler ikram edilecek.

(TT-İÇ)



03.08.2017 17:33:16 TSI

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