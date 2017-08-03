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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya mitingi

- Büyükşehir otobüs ve trambüsleri vatandaşları miting alanına ücretsiz taşıyacak



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesine ait otobüs ve trambüsler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 Ağustos'ta Büyükşehir Belediyesi yanında yapacağı mitinge vatandaşları ücretsiz olarak taşıyacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Ağustos Cumartesi günü Toplu Açılış Töreni ve Mitinge katılmak üzere Malatya'ya gelecek olması nedeniyle hazırlıklar devam ederken, Büyükşehir Belediyesi otobüs ve trambüsleri de ücretsiz hizmet verecek.

Konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Toplu Açılış Töreni ve Miting ile ilgili olarak hazırlıkların devam ettiği belirtilerek, ulaşım konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için Büyükşehir Belediyesi otobüs ve trambüslerinin aynı gün 14.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet vereceği bildirildi.

Öte yandan söz konusu program nedeniyle merkez - belediye binası arasında araç ve insan sirkülasyonunun çok yoğun olacağı, bu nedenle de vatandaşların özel araç yerine mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri istendi.

(BT-OE-Y)



03.08.2017 17:34:05 TSI

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