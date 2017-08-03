YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aydınlıoğlu'dan, Sağlıklı Yaşam Merkezi müjdesi

Aydınlıoğlu'dan, Sağlıklı Yaşam Merkezi müjdesi



(Fotoğraflı)



BALIKESİR (İHA) - AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu Türkiye'de yeni başlayan Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlıklı Yaşam Merkezinin Edremit'te de yapılması için gerekli çalışmaları başlattı.

İhale bedeli KDV hariç 3 mil yon 700 bin TL olan Edremit Sağlıklı Yaşam Merkezinin temel atma aşamasına geldiğini belirten Aydınlıoğlu "Türkiye genelinde bin adet Sağlıklı Yaşam Merkezlerinin kurulması hedeflenmektedir. Bu merkezler birkaç aile sağlığı merkezlerinin hizmet alabileceği ortak bir bina olacak. Özel tasarlanan bu binalarda diyetisyenler, psikologlar, fizyoterapistler ve yerine göre spor hocaları, şeker hastalığı gibi sürekli hastalıklarla ilgilenen özel eğitim almış hemşire bulunacak. Röntgen ve ultrason imkanı olacak. Kanser taramaları, anne-bebek sağlığı ile ilgili hizmetlerde burada verilecektir. Şöyleki; Aile Hekiminiz şeker hastalığınız varsa onunla nasıl sağlıklı bir yaşam sürebilmeniz konusunda sizi Sağlıklı Yaşam Merkezine yönlendirecek ve burada hastalığınızla ilgili gerekli eğitimleri alabileceksiniz. Edremit ilçemize şimdiden hayırlı olmasını dilerim."dedi.

(EME)



03.08.2017 17:35:12 TSI

NNNN

