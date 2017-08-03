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Yeşilyurt Belediyesi özel posta pulu bastırdı



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MALATYA (İHA) - Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Murat Türksoy, Yeşilyurt ilçesinin tanıtımını yapmak ve PTT Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Kişisel ve Kurumsal Pul Hizmetleri' projesine destek olmak adına kurumsal posta gönderilerinde kullanılmak üzere pul bastırdıklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından başta mükellefler olmak üzere vatandaşlara posta yoluyla gönderilen tebligat ve kutlamalara yapıştırılmak üzere özel posta pulu bastırıldı. Üzerinde Yeşilyurt Belediye logosu bulunan üç çeşit posta pulu sayesinde Yeşilyurt'un tanıtımı sağlanıyor.

12.50 TL, 2.90 TL ve 2.50 TL'lik olarak bastırılarak satın alınan posta pulu, Yeşilyurt Belediyesi tarafından gönderilen zarflara yapıştırılırken, bastırılan posta pullarının vatandaşlar tarafından beğeni topladığı belirtildi.

Malatya PTT Başmüdürlüğü ile yaptıkları anlaşma çerçevesinde basımı uygun görülen pulların kendilerine teslim edildiğini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Murat Türksoy, "'Kişisel ve Kurumsal Pul Hizmetleri' projesi kapsamında Malatya PTT Başmüdürlüğümüz ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde, Yeşilyurt Belediyesinin kurumsal logosunun yer aldığı pul bastırdık. Logolu pullarımızı resmi posta gönderilerimizde kullanacağız. Yeşilyurt Kurumsal kimliğimizin ön plana çıkması adına önemli bir çalışma olarak görüyoruz. Pulların hazırlanmasında emeği geçen PTT Genel Müdürlüğü ve Malatya PTT Başmüdürlüğüne teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(BT-OE-Y)



03.08.2017 17:35:27 TSI

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