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İlk Hacı kafilesi 13 Ağustos'ta yola çıkıyor



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Bu yıl Malatya'dan kutsal topraklara gidecek ilk kafile 13 Ağustos'ta yola çıkıyor.

Malatya İl Müftülüğünden yapılan açıklamada Malatya'dan bu yıl hacca gidecek toplam 493 hacı adayının 3 kafile halinde kutsal topraklara gideceği belirtildi. Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek ilk hacı kafilesinin 13 Ağustos Pazar günü şehirlerarası otobüs terminalinde düzenlenecek uğurlama töreni ile yola çıkacaklar.

İlk kafilede yer alan 169 hacı adayı 13 Ağustos'ta akşam 22.00'de MAŞTİ'de gerçekleştirilecek olan uğurlama töreni sonrası otobüslerle Malatya Erhaç Havalimanına gidecek. Hacı adayları buradan uçakla direk Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gidecek. Diğer hacı adayları ise 162 kişilik kafileler halinde 14 ve 16 Ağustos'ta aynı şekilde kutsal topraklara uğurlanacak.

(CÖ-OE-Y)



03.08.2017 17:36:53 TSI

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