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Malatyalı basketbolcu Ayliz Kılınçer'e 1.ligden davet

03 Ağustos 2017 Perşembe, 17:36
Malatyalı basketbolcu Ayliz Kılınçer'e 1.ligden davet
Malatyalı basketbolcu Ayliz Kılınçer'e 1.ligden davet

(Fotoğraflı)

Mehmet Türel
MALATYA (İHA) - Malatyalı kadın basketbolcu Ayliz Kılınçer, bu sene 1. Lig de mücadele edecek olan Mersin Üniversitesi'nin hazırlık kampına davet edildi.
Tatilini Malatya'da geçiren genç basketbolcu hedefinin A Milli Basketbol Takımı olduğunu söyledi.
15 Ekim 2002 doğumlu olan Ayliz Kılınçer basketbola Malatya'da 12 dev adam spor okullarında başladı. 12 yaşındayken yıldız Milli Takım aday kadrosuna davet edilen Ayliz, burada özel bir koleji tarafından basketbol bursuyla okumaya hak kazandı. Malatyalı basketbolcu Ayliz'in oynadığı okul takımı, Lise okullar arası B Kategorisinde Türkiye'de ilk 8 takım arasına girmeyi başardı ve Türkiye finallerinde oynamaya hak kazandı. Şuan Malatya'da bulunan başarılı basketbolcu, tatilde de kondisyon, koordinasyon ve kuvvet çalışmalarını aksatmıyor.
Doç. Dr. Emin Kafkas gözetiminde özel programlar eşliğinde idmanlarını yapan Ayliz, bu sene 1. Lig de mücadele edecek olan Mersin Üniversitesi'nin hazırlık kampına davet edildi.
"İleride çok faydasını göreceğimi biliyorum"
Malatya'da yoğun bir tempoyla idmanlarını sürdürdüğünü kaydeden Ayliz Kılınçer, "Mevcut durumumu belirlemek için bazı testler yapıldı. Bu testler neticesinde özel antrenman programı hazırlandı ve bu doğrultuda 4 haftalık gelişimsel bir program oluşturuldu. Bu testler spor bilimleri dünyasında kabul görmüş ekipmanlar ile birlikte uzman araştırmacılar nezaretinde yapıldı. Tespit edilen eksikliklerim doğrultusunda hazırlanan antrenman programı Uzman Ömer Karakuş eşliğinde 4 hafta boyunca haftanın belirlenen günlerinde gerçekleştirildi. 4 hafta sonun da ön testleri alınan tüm performans değerlendirmeleri tekrar uygulandı ve sonuç ön test- son test olarak analiz edildi. Bu testlerin ve idmanların ileride çok faydasını göreceğimi biliyorum. Tatilimi geçirdiğim Malatya'da çalışmalarımı hiç aksatmadım. İnşallah bu çalışmalar beni hedefim olan A milli takıma götürecektir" diye konuştu.
(MT-OE-Y)

03.08.2017 17:37:51 TSI
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