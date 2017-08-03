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Başkan Toçoğlu, SEAH çevresinde incelemelerde bulundu



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) ziyarette bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'na Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Hasan Sağlam, SAÜEH Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Kılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Oktar, Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil ve hastane müdürleri eşlik etti. Başkan Toçoğlu beraberindeki heyetle birlikte hastane çevresinde incelemelerde bulundu. Toçoğlu, parklanma konusunun çözümü noktasında bir çalışmada bulunmak için harekete geçtiklerini söyledi.

Geçici bir otopark çalışması için kolları sıvadıklarını belirten Başkan Toçoğlu, "Hastanemizin acil giriş-çıkışlarında ve otopark konusunda ciddi bir sıkıntı bulunuyor. Otopark sıkıntısı trafik sorununu da tetikleyen en önemli unsur. Vatandaşlarımız hastaneye ulaşmakta zorlanıyor. Hastaneye ulaşan vatandaşlarımız park sıkıntısı yaşıyor. Hastanemizin bulunduğu alana eğer gerekli izinleri alabilirsek ihtiyacı karşılayacak geçici bir otopark yapmayı düşünüyoruz. Ayrıca gerekli trafik düzenlemelerini hayata geçirerek acil servise ulaşımı daha emniyetli, kullanılabilir ve ulaşılabilir bir hale getireceğiz. Böylelikle bölgede park ihlalleri son bulmuş olacak" dedi.

Hastane çevresinde kapsamlı bir inceleme yapan Toçoğlu, "Hastanemizin bahçesinde büyük bir otopark sıkıntısı var. Bu durum zaman zaman kamuoyunda da yer alan ve herkes tarafından bilinen bir konu. Kadın Doğum Hastanesi'nin inşa çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte trafik sirkülasyonu daha da fazla artacak. Bu konuyla ilgili hastane yetkililerimizle bir görüşme gerçekleştirdik. Alanı hakim bir konumdan gözlemledik. Hastanemizin çevresini kapsamlı bir şekilde inceledik. Yapabileceklerimize dair istişarelerde bulunduk. Bölgedeki çalışmaların tamamlanmasıyla çevre düzenlemesi konusunda gerekli destekleri vermeye de hazırız" diye konuştu.

(BCT-İÇ)



03.08.2017 17:41:06 TSI

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