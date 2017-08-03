ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Toçoğlu, SEAH çevresinde incelemelerde bulundu

03 Ağustos 2017 Perşembe, 17:38
Başkan Toçoğlu, SEAH çevresinde incelemelerde bulundu
Başkan Toçoğlu, SEAH çevresinde incelemelerde bulundu

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) ziyarette bulundu.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'na Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Hasan Sağlam, SAÜEH Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Kılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Oktar, Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil ve hastane müdürleri eşlik etti. Başkan Toçoğlu beraberindeki heyetle birlikte hastane çevresinde incelemelerde bulundu. Toçoğlu, parklanma konusunun çözümü noktasında bir çalışmada bulunmak için harekete geçtiklerini söyledi.
Geçici bir otopark çalışması için kolları sıvadıklarını belirten Başkan Toçoğlu, "Hastanemizin acil giriş-çıkışlarında ve otopark konusunda ciddi bir sıkıntı bulunuyor. Otopark sıkıntısı trafik sorununu da tetikleyen en önemli unsur. Vatandaşlarımız hastaneye ulaşmakta zorlanıyor. Hastaneye ulaşan vatandaşlarımız park sıkıntısı yaşıyor. Hastanemizin bulunduğu alana eğer gerekli izinleri alabilirsek ihtiyacı karşılayacak geçici bir otopark yapmayı düşünüyoruz. Ayrıca gerekli trafik düzenlemelerini hayata geçirerek acil servise ulaşımı daha emniyetli, kullanılabilir ve ulaşılabilir bir hale getireceğiz. Böylelikle bölgede park ihlalleri son bulmuş olacak" dedi.
Hastane çevresinde kapsamlı bir inceleme yapan Toçoğlu, "Hastanemizin bahçesinde büyük bir otopark sıkıntısı var. Bu durum zaman zaman kamuoyunda da yer alan ve herkes tarafından bilinen bir konu. Kadın Doğum Hastanesi'nin inşa çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte trafik sirkülasyonu daha da fazla artacak. Bu konuyla ilgili hastane yetkililerimizle bir görüşme gerçekleştirdik. Alanı hakim bir konumdan gözlemledik. Hastanemizin çevresini kapsamlı bir şekilde inceledik. Yapabileceklerimize dair istişarelerde bulunduk. Bölgedeki çalışmaların tamamlanmasıyla çevre düzenlemesi konusunda gerekli destekleri vermeye de hazırız" diye konuştu.
(BCT-İÇ)

03.08.2017 17:41:06 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
SGM Gezi Atölyesi'nin minik üyeleri, şehri keşfediyor
YEREL

SGM GEZİ ATÖLYESİ'NİN MİNİK ÜYELERİ, ŞEHRİ KEŞFEDİYOR
Gazetici-Yazar İdris, SGM'nin konuğu olacak
YEREL

GAZETİCİ-YAZAR İDRİS, SGM'NİN KONUĞU OLACAK
Tıp Merkezi'nde 6 ayda 36 bin 200 hasta muayene edildi
YEREL

TIP MERKEZİ'NDE 6 AYDA 36 BİN 200 HASTA MUAYENE EDİLDİ
SASKİ'den, 4 ilçenin altyapısına 7,2 milyonluk yatırım
YEREL

SASKİ'DEN, 4 İLÇENİN ALTYAPISINA 7,2 MİLYONLUK YATIRIM
SAMEK'lerde, yeni yetenekler gün yüzüne çıkıyor
YEREL

SAMEK'LERDE, YENİ YETENEKLER GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR
Sakarya Teknokent yeni hizmet binasını açıyor
YEREL

SAKARYA TEKNOKENT YENİ HİZMET BİNASINI AÇIYOR
Serdivan'da temizlikte yeni dönem
YEREL

SERDİVAN'DA TEMİZLİKTE YENİ DÖNEM
Başkan Toçoğlu'na Siirt Belediyesi'nden ziyaret
YEREL

BAŞKAN TOÇOĞLU'NA SİİRT BELEDİYESİ'NDEN ZİYARET
Adapazarı halk oyunları ekibi İtalya'da
YEREL

ADAPAZARI HALK OYUNLARI EKİBİ İTALYA'DA
Başkan Toçoğlu'dan Sakaryaspor kampına ziyaret
YEREL

BAŞKAN TOÇOĞLU'DAN SAKARYASPOR KAMPINA ZİYARET
İlk Siber Savunma Kampı, SAÜ'de
YEREL

İLK SİBER SAVUNMA KAMPI, SAÜ'DE
Arifiye'de 14 kilometrelik içme suyu hattı tamamlanıyor
YEREL

ARİFİYE'DE 14 KİLOMETRELİK İÇME SUYU HATTI TAMAMLANIYOR
Milli Egemenlik Caddesi yenilendi
YEREL

MİLLİ EGEMENLİK CADDESİ YENİLENDİ
Sakarya'da ihracat yüzde 268,5 arttı
YEREL

SAKARYA'DA İHRACAT YÜZDE 268,5 ARTTI
Genç Atölye'de eğitimler devam ediyor
YEREL

GENÇ ATÖLYE'DE EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR