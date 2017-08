YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kızıl'dan Pineci'ye destek

Abdülkadir Güneş

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantepspor Eski As Başkanı Mehmet Kızıl, pazar günü gerçekleştirilecek kongrede Başkan adayı Mutlu Özpineci'ye destek vereceklerini açıkladı.

Spor Toto Süper Lige veda eden Gaziantepspor'da Başkan İbrahim Kızıl istifasının ardından, Mutlu Özpineci ve Hasan Şahin adaylığını açıklamıştı. 6 Ağustos'ta yapılacak kongrede öncesinde Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya'da, iki başkan adayı ile toplantı yapmıştı.

Başkanlık yarışı sürerken İbrahim'im Kızıl'ın kardeşi olan Eski As Başkan Mehmet Kızıl, Mutlu Özpineci'ye destek vereceğini söyledi. Kongre öncesinde basın toplantısı düzenleyen Mehmet Kızıl, "Bu adaylardan açıkçası Mutlu Özpineci'nin yapısını biraz daha kabul edilir. Biz aile olarak Mutlu Özpineci'yi desteklemeye karar verdik. Bende Mutlu Özpineci'nin yönetimine girmeye kabul ettim. Yönetime hangi sıfatla girdiğim hiç önemli değil. Biz Gaziantepspor'un askeriyiz. Önemli olan Gaziantepspor'un en iyi yerlere gelmesidir. Türk futbolu her zaman başarıya endekslidir. Ama şu da bir gerçek 3 takım düşüyor ve 1 takım şampiyon oluyor. Bugün işini çok iyi yapan bir kulüpte düşebilir. Pazar günü yapılacak kongrede seçimi kazanırsak yönetim olarak dün akşam planlamamızı yapmış bulunmaktayız. Yaptığımız planlar içerisinde Gaziantepspor'u çok kısa sürede borçsuz bir hale getirip transfer yasağını kaldırmak ve hızlı bir şekilde transferleri yapmaktır" dedi.

Gaziantepspor'un yaşayacağını belirten Mehmet Kızıl," Bu sene olmasa da seneye Süper Lig hedefini rahatlıkla koyabiliriz. Planlarımız hep sonuç endeksli planlar. Çünkü Gaziantepspor halkın takımıdır" ifadelerini kullandı.

