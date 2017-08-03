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Muhtarlar sorunlarına anında çözüm bulacak



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ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Haliliye mahalle muhtarlarının katıldığı bir toplantıda, sorunları ne şekilde çözeceklerini anlattı.

Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz'ın da katıldığı toplantıda Haliliye ilçesinde görev yapan muhtarlara seslenen Vali Erin, ayda en az bir kez yapacakları muhtar toplantılarında tüm kamu kurum kuruluşlarının yetkililerinin de hazır bulunacağını, sorunların ilgili muhataplara anında aktarılarak çözüm aranacağını kaydetti.

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen muhtarlar toplantısında konuşan Vali Erin, "İleriye dönük güzel planlama ve çalışmalar yapmak suretiyle, milletimizi tatmin edecek, Şanlıurfamızı kalkındıracak, geliştirecek, refah düzeyini yükseltecek bir çalışma içerisine gireceğiz. Hepimizin yapacağı çok sayıda iş var. Enerjimizi ve yoğunluğumuzu vermek suretiyle problemlerin çözümüne odaklanmamız gerekiyor" dedi.

Muhtarlarla en az ayda bir defa bir araya geleceklerini belirten Vali Erin, il merkezi ve ilçe mahalle muhtarlarıyla belirledikleri bir program dahilinde buluşacaklarını belirterek, "Muhtarların dile getireceği sorunların hepsinin muhataplarının olacağı, masanın bir tarafında kamu kurum kuruluşları temsilcileri, il müdürleri, ilçe müdürleri, kaymakamlarımız, jandarma, emniyet ve tüm kamu kurumlarının olduğu bir toplantı şeklinde gerçekleştireceğiz. Tamamen medeni bir şekilde muhtarlarımız mahalleleriyle ilgili yaşadıkları problemleri dile getirecekler ve il müdürlerimiz ile problemle ilgili olan arkadaşlar da anında cevabını vermeye çalışacaklar. Sorunları burada mümkün olduğunca çözmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

Sadece toplantılarla yetinmeyeceklerini, vatandaşlarla da bir araya geleceklerini kaydeden Vali Erin, mahallelerde de bir tarafta kendilerinin ve muhtarların diğer tarafta da vatandaşların karşılıklı oturarak sorunlarını dile getirme ve çözme imkanına kavuşacaklarını ifade etti.

(AK-OE-Y)



03.08.2017 17:42:10 TSI

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