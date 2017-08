YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Su, muhtarlarla buluştu

MERSİN (İHA) - Mersin Valisi Ali İhsan Su, demokrasinin çekirdek kurumları olan muhtarlarla her zaman yakın temas halinde, hep birlikte çalışacaklarını söyledi.

Vali Su, 'Muhtarlarla buluşma ilçe toplantıları' kapsamında Akdeniz ilçesi mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Akdeniz Belediyesi Konferans Salonunda Vali Su başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili Muhittin Pamuk, bölge ve il müdürleri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile Akdeniz ilçesine bağlı 65 mahalle muhtarı katıldı.

"Vatandaşlarımıza hizmet için varız"

Devletin tüm makam ve mevkilerinin vatandaşa hizmet amacıyla var olduğunu belirten Vali Su, muhtarların, vatandaşların teveccühüyle göreve gelen, dolayısıyla temsil ettikleri vatandaşların ve mahallelerin sorunlarını en iyi bilen kişiler olduklarını kaydetti. 'İnsanı yaşatki devlet yaşasın' sözünü hatırlatan Su, bu tür toplantılarla vatandaşların hayat standardını daha da yukarılara taşımak için, muhtarların mahalleleri ile ilgili sorun ve taleplerini kamu kurum ve kuruluşlarının bölge ve il müdürlerine doğrudan iletmelerini sağlayarak, bu sorun ve taleplere en hızlı şekilde çözüm bulunmasını amaçladıklarını belirtti.

"Muhtarlarımızla her zaman yakın temas halinde olacağız"

Demokrasinin çekirdek kurumları olan muhtarlarla her zaman yakın temas halinde, hep birlikte çalışacaklarını ifade eden Su, vatandaşların mutluluğu ve huzuru için ne gerekiyorsa yapılacağının altını çizerek, "Mersinimize güzel hizmetler yapmak üzere birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız. Muhtarlarımızın mahalleleriyle ilgili sorun ve taleplerini çözmek için yakından takip edeceğiz" dedi.

Toplantı, muhtarların tek tek söz alarak, görev yaptıkları mahallelerin sorun ve taleplerini ilgili kurum müdürlerine doğrudan iletmesi ile devam etti.

