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Van'ın meşhur 'Murtuğa'sı tescilleniyor

03 Ağustos 2017 Perşembe, 17:44
Van'ın meşhur 'Murtuğa'sı tescilleniyor
Van'ın meşhur 'Murtuğa'sı tescilleniyor

(Fotoğraflı)

Murat Dalgın
VAN (İHA) - Van kahvaltısının meşhur lezzetlerinden 'Murtuğa' yakında tescillenecek.
Konuya ilişkin Twitter hesabında açıklama yapan Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, "Van murtuğa yemeği tescilleniyor" dedi.
Konuya ilişkin İHA muhabirine konuşan Bak Hele Bak Kahvaltı Salonu Sahibi Yusuf Konak, başvurunun Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) tarafından yapıldığını belirterek, "Van kahvaltısının Guinness Rekorlar Kitabında yer alması ve Marka Tescil Belgesi verilmesinden sonra odamız tarafından böyle bir girişim olduğunu biliyoruz. İlk marka tescil belgesi alan da benim iş yerimdir. Biliyorsunuz orada meclis üyesiyim. Başkanımızın da desteği ile böyle bir girişimde bulunduk. Bu Van'ımız için önemli bir değer ve önemli bir kazançtır. 'Murtuğa' bizim kahvaltı sofrasının da vazgeçilmezlerindendir. Bunun tescillenmesi son derece önemlidir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bir an önce bunun sonuçlanmasını istiyoruz. Ayrıca Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'a da teşekkür ediyoruz" dedi.
Murtuğanın malzemeleri ve yapılışından da söz eden Konak, şunları söyledi:
"Öncelikle bir tava içerisinde tereyağı eritilir. Üzerine un ilave edilerek tereyağı ile birlikte kavrulur. Unun kavruk kokusu çıkana kadar kaşıkla ezerek karıştırmaya devam edilir. Bir kase içerisinde köy yumurtaları çırpılarak kavrulmuş tereyağlı una ilave edilir. Bir süre daha ocakta karıştırılır. Eğer tuzlu yemek istenirse tuz ilave edilir. Tatlı olarak yenilecekse tabağa bal ilave edilerek kahvaltı sofrasına servis edilir."
(MSA-Y)

03.08.2017 17:46:31 TSI
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