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Vali Toprak'tan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine ziyaret



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak ile ilde faaliyet gösteren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerini ziyaret etti.

İlk olarak Kıran Mahallesi'nde bulunan Özel Kardelen Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden Vali Toprak, burada eğitim gören engelli öğrencilerle bir araya geldi. Yakından ilgilendiği öğrencilerle sohbet ederek, onlara oyuncak hediye eden Vali Toprak, daha sonra Biçer Mahallesi'nde bulunan Özel Beyaz Gelincik Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine geçti. Burada yürütülen çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi alan Vali Toprak, daha sonra sınıflarını dolaştığı öğrencilerle bir süre sohbet ederek oyuncak hediye etti.

(FT-MSA-Y)



03.08.2017 17:55:39 TSI

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