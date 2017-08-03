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Turan, yeni hastaneyi gezdi



(Fotoğraflı)



Gürkan Düzenli

ÇANAKKALE (İHA) - AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, beraberindeki heyet ile beraber Çanakkale'nin Kepez Beldesine yapımı devam eden Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesini ziyaret etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ziyaret sonrası basına Devlet Hastanesinin durumu hakkında bilgi verdi. Çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirten Turan, kısa zaman sonra açılışını yapmayı planladıklarını söyledi. Turan, "Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi ile şehrimiz 500 yataklı büyük bir sağlık kurumuna kavuşacak. Aynı zamanda geniş laboratuvar, ameliyathane hizmetleri de hastanemizde yer alacak. Devlet hastanemizi ziyaret ederek sorunları yerinde gördük. En kısa sürede eksikliklerin tamamlanması için yetkililere gerekli talimatları verdik. Sorunları bir an önce çözüme kavuşturarak hastanemizi hemşehrilerimizin hizmetine sunmak istiyoruz. Şimdiden Devlet Hastanemizin şehrimize hayırlı olmasını dilerim. Çanakkale'mize her alandan yatırımları hız kesmeden, en iyi şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'a ziyareti esnasında Kamu Hastaneler Birliği İl Genel Sekreteri Kerim Yeşildal, Başhekim Yusuf İlker, AK Parti Kepez Belde Başkanı Alper Altınok, ÇOMÜ Öğrenci Konsey Başkanı Alperen Uysal da eşlik etti.

(GD)



03.08.2017 18:01:46 TSI

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