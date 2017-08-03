Erfelek Barajı'nda doluluk oranı yüzde 80
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Osman Aksu
SİNOP (İHA) - Sinop'un Erfelek ilçesindeki Erfelek Barajı'nda doluluk oranının yüzde 80 olduğu bildirildi.
Konuyla ilgili bilgi veren Erfelek Belediye Başkanı Muzaffer Şimşek, "Baraj suyunun azalmasının 2 nedeni olabilir. Birincisi kuraklık, ikincisi yaz aylarında nüfusun tahmin edildiğinden fazla olmasıdır. Fakat Erfelek Barajı'nda bulunan suyun doluluk oranı yüzde 80'dir. Bu saydığımız 2 neden barajdaki su oranını etkilememiştir" dedi.
(OSM-SLH-Y)
03.08.2017 18:12:07 TSI
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