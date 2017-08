YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Sargın mesaiye esnafla başlıyor

Başkan Sargın mesaiye esnafla başlıyor



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa'nın İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, her fırsatta esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, onların sıkıntılarını dinliyor.

Başkan Osman Sargın, esnaf ziyaretlerine aralıksız devam ediyor. Haftada bir gün mesaisini esnaflara ayıran Başkan Osman Sargın, Başkan Yardımcısı Necati Tosun, Özel Kalem Müdürü Engin Semerci, Zabıta Müdürü Metin Karanfil, Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Çetin ile yine mesaisine esnafları gezerek ziyaret ederek başladı. Osman Sargın, "Fırsat buldukça sabah mesaimize esnaflarımızı ziyaret ederek başlıyoruz. Bunu her hafta rutin olarak gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Bugün de ilgili arkadaşlarımız ile birlikte esnaflarımız ve vatandaşlarımız ile bir araya geldik. Esnaflarımızın ve halkımızın derdini dinliyoruz. Hep birlikte daha güçlü ve yaşanılabilir bir ilçe olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her şey vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak için. Vatandaşlarımızın yapılan hizmetlerden memnuniyetini gördükçe mutlu oluyoruz. İznik'i yıllardır yapılmayan hizmetlere kavuşturduk" dedi.

Başkan Sargın, ziyaretlerinde esnafların çay ikramını da geri çevirmeyerek, onlarla hasbihal etti.

(MŞ)



03.08.2017 18:17:59 TSI

NNNN