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GMİS başkanlar kurulu toplandı



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Genel Başkan Ahmet Demirci başkanlığında toplandı.

Genel Başkan Ahmet Demirci'nin açılış konuşmasından sonra Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Satılmış Uludağ, Genel Mali Sekreter Adnan Tıska, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

Toplantı sonrası açıklanan sonuç bildirgesinde şu görüşlere yer verildi.

"Sendikamız Başkanlar Kurulu tüm şubelerimizin katılımıyla 3 Ağustos 2017 tarihinde toplanarak ülkemizdeki ve örgütlü olduğumuz işyerlerimizdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Başkanlar Kurulumuz ülkemizdeki ekonomik, siyasal ve sosyal gelişmeleri, başta komşu ülkeler olmak üzere uluslararası ilişkileri yakından takip etmekte olup; çalışma hayatında sosyal barışın, ülkemizde barışın ve huzurun korunması, ülkemizin gelişip kalkınması, milletimizin refah seviyesinin yükselmesi ; üyelerimizin insanca çalışıp, insanca yaşayacağı koşulların yaratılması için çalışmalarına tek yürek tek ses olarak devam etmektedir.

Başkanlar Kurulumuz, Hükümet ile Türk-İş, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu arasında imzalanan çerçeve anlaşmasını takiben Sayın Çalışma Bakanı ile yapılan görüşme kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Maden Tetkik Arama Kurumu (MTA) sözleşmelerinin imzalanması için çalışmalarını sürdürmektedir. Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (Kamu-İş) ile önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerden sonra sözleşmeler resmen imzalanacaktır. Başkanlar Kurulumuz ve tüm üyelerimiz haklarını koruma noktasında her zaman ve her şart altında mücadeleye hazırdır.

Başkanlar Kurulumuz, başta İzmir ve Aydın-Çine olmak üzere Zonguldak ve ülke genelinde örgütlenme çalışmalarını kesintisiz sürdürmektedir. Başkanlar Kurulumuz; TTK'da ve MTA'da işçi açıklarının giderilmesi için çalışmaktadır. Başkanlar Kurulumuz, işyerlerindeki sorunları ayrıntıları ile ele almış olup sorunların çözümü noktasında Şubeler ve Genel Merkez Yöneticileri kendi alanlarında görev paylaşımı yapmıştır. Başkanlar Kurulumuz, HATTAT Enerji Maden A.Ş'de son aşamaya gelen sözleşmede anlaşma sağlanmış olmasını memnuniyetle karşılamıştır. Başkanlar Kurulumuz, Rahmetli Genel Başkanımız ve Türk-İş Genel Sekreteri Şemsi Denizer'i ölümünün 18. Yılında Çaycuma Gökçehatipler Köyündeki mezarı başında anma kararı almıştır.

6 Ağustos 2017 Pazar günü saat 11.00'de mezarı başında yapılacak anma törenine katılmak isteyenler için sendikamız tarafından araç temin edilecektir."

(SÖ-SÖ-Y)



03.08.2017 18:18:51 TSI

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