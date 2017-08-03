ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Piknik yaparak stres attılar

03 Ağustos 2017 Perşembe, 18:23
Piknik yaparak stres attılar
Piknik yaparak stres attılar

(Fotoğraflı)

İsmet Cep
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Engelliler Dayanışma Derneği, 'Sosyal Hayatta Engel Yok' projesi kapsamında dernek üyeleri ve ailelerinin katılımıyla piknik etkinliği düzenledi.
Türbin mesire alanında gün boyu yapılan piknikte dernek üyeleri ve aileleri doyasıya eğlenerek stres attı. Dernek Başkanı İsmail Çelik, Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği olarak engellilerimiz ve ailelerinin sosyal hayata katılmaları, moral motivasyon ve birlik beraberliklerini arttırarak üyelerimiz arasında dayanışma sağlayabilmek amacıyla piknik programı düzenlediklerini söyledi. Bozüyük Belediyesi ve duyarlı vatandaşlarımızın desteği ile Türbin mesire alanında yoğun bir katılımla piknik organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirten Çelik, "İlçemizdeki engelli bireylerimiz ve aileleri ile birlikte 170 kişiyi bulan bir katılımla kapsamlı bir program oldu. Türbin mesire alanımızın yeşil doğasıyla engellilerimizi buluşturduk. Canlı müzik eşliğinde dolu dolu moral yüklü bir gün geçirdik. Derneğimizin sosyal hayatta engel yok projesi kapsamında düzenlediğimiz etkinliğimize ulaşım ve canlı müzik desteği veren Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı'ya ve yemek ihtiyaçlarımızın karşılanması noktasında bizlere sponsorluk eden değerli destekçilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.
(İC-AS-Y)

03.08.2017 18:25:04 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Yağcı, Marmara Belediyeler Birliği Toplantısına katıldı
YEREL

BAŞKAN YAĞCI, MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ TOPLANTISINA KATILDI
Bilecik Belediyesi Mezbahası Kurban Bayramı'na hazır
YEREL

BİLECİK BELEDİYESİ MEZBAHASI KURBAN BAYRAMI'NA HAZIR
Bozüyük Türk sinemasının seçkin filmleri ile açık havada buluşuyor
YEREL

BOZÜYÜK TÜRK SİNEMASININ SEÇKİN FİLMLERİ İLE AÇIK HAVADA BULUŞUYOR
Adliye lojmanlarının temeli atıldı
YEREL

ADLİYE LOJMANLARININ TEMELİ ATILDI
Bilecik'te saman üretimi başladı
YEREL

BİLECİK'TE SAMAN ÜRETİMİ BAŞLADI
Ümraniye Belediye Başkanı Can'dan Bilecik'e ziyaret
YEREL

ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANI CAN'DAN BİLECİK'E ZİYARET
Eski bakandan Bilecik'e ziyaret
YEREL

ESKİ BAKANDAN BİLECİK'E ZİYARET
Başkan Toçoğlu ve Başkan Yağcı bir araya geldiler
YEREL

BAŞKAN TOÇOĞLU VE BAŞKAN YAĞCI BİR ARAYA GELDİLER
Toplum Destekli Polislerden dolandırıcılık olaylarına karşı uyarı
YEREL

TOPLUM DESTEKLİ POLİSLERDEN DOLANDIRICILIK OLAYLARINA KARŞI UYARI
Kütahya'dan madalya ile döndüler
YEREL

KÜTAHYA'DAN MADALYA İLE DÖNDÜLER
Vali Prof. Dr. Tahir Büyükakın Bozüyük'ü ziyaret etti
YEREL

VALİ PROF. DR. TAHİR BÜYÜKAKIN BOZÜYÜK'Ü ZİYARET ETTİ
Başkan Karabıyık, 1. Bölge İl Başkanları Toplantısını değerlendirdi
YEREL

BAŞKAN KARABIYIK, 1. BÖLGE İL BAŞKANLARI TOPLANTISINI DEĞERLENDİRDİ
Piknikçiler Gölpark'ı adeta çöplüğe çevirdi
YEREL

PİKNİKÇİLER GÖLPARK'I ADETA ÇÖPLÜĞE ÇEVİRDİ
Memur- Sen Bilecik Şubesi'nden Başkan Karabıyık'a ziyaret
YEREL

MEMUR- SEN BİLECİK ŞUBESİ'NDEN BAŞKAN KARABIYIK'A ZİYARET
Ak Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı
YEREL

AK PARTİ BİLECİK İL YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI
Ak Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu toplandı
YEREL

AK PARTİ BİLECİK MERKEZ İLÇE BAŞKANLIĞI YÖNETİM KURULU TOPLANDI
Vali Büyükakın'a davet
YEREL

VALİ BÜYÜKAKIN'A DAVET
Vezirhan'da kutsal topraklara gidecek hacı adayları uğurlandı
YEREL

VEZİRHAN'DA KUTSAL TOPRAKLARA GİDECEK HACI ADAYLARI UĞURLANDI
Bayırköy Belediyesi'nden akıllı su sayaçları duyurusu
YEREL

BAYIRKÖY BELEDİYESİ'NDEN AKILLI SU SAYAÇLARI DUYURUSU
Başkan Yağcı, yapımı devam eden yeni otogarda incelemelerde bulundu
YEREL

BAŞKAN YAĞCI, YAPIMI DEVAM EDEN YENİ OTOGARDA İNCELEMELERDE BULUNDU
Vezirhan'da kanalizasyon çalışmaları devam ediyor
YEREL

VEZİRHAN'DA KANALİZASYON ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR