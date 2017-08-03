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Piknik yaparak stres attılar



(Fotoğraflı)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Engelliler Dayanışma Derneği, 'Sosyal Hayatta Engel Yok' projesi kapsamında dernek üyeleri ve ailelerinin katılımıyla piknik etkinliği düzenledi.

Türbin mesire alanında gün boyu yapılan piknikte dernek üyeleri ve aileleri doyasıya eğlenerek stres attı. Dernek Başkanı İsmail Çelik, Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği olarak engellilerimiz ve ailelerinin sosyal hayata katılmaları, moral motivasyon ve birlik beraberliklerini arttırarak üyelerimiz arasında dayanışma sağlayabilmek amacıyla piknik programı düzenlediklerini söyledi. Bozüyük Belediyesi ve duyarlı vatandaşlarımızın desteği ile Türbin mesire alanında yoğun bir katılımla piknik organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirten Çelik, "İlçemizdeki engelli bireylerimiz ve aileleri ile birlikte 170 kişiyi bulan bir katılımla kapsamlı bir program oldu. Türbin mesire alanımızın yeşil doğasıyla engellilerimizi buluşturduk. Canlı müzik eşliğinde dolu dolu moral yüklü bir gün geçirdik. Derneğimizin sosyal hayatta engel yok projesi kapsamında düzenlediğimiz etkinliğimize ulaşım ve canlı müzik desteği veren Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı'ya ve yemek ihtiyaçlarımızın karşılanması noktasında bizlere sponsorluk eden değerli destekçilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

(İC-AS-Y)



03.08.2017 18:25:04 TSI

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