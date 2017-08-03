Başkan Yağcı, Marmara Belediyeler Birliği Toplantısına katıldı
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Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Marmara Belediyeler Birliği Encümen Toplantısına katıldı.
Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Marmara Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı üye belediye başkanlarının katılımı ile gerçekleştirildi.
Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, şehirler ve yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişlerinin yapıldığı toplantı hakkında; ''Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Marmara Belediyeler Birliği Encümen Toplantısını gerçekleştirdik. Aldığımız kararların Bölgemiz ve Ülkemiz adına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum''dedi.
(DA-AS-Y)
03.08.2017 18:26:28 TSI
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