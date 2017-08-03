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Pamukkale Belediyesi'nden Kur'an-ı kerim kurslarına destek



DENİZLİ (İHA) - Pamukkale Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren yatılı Kur'an-ı Kerim kurslarına yaptığı destekleri sürdürüyor.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Pamukkale İlçe Müftülüğü'ne bağlı Dokuzkavaklar Merkezefendi Erkek ve Fatih Kız Kur'an kursları ziyaret etti. Başkan Gürlesin'e AK Parti önceki dönem Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan, Pamukkale İlçe Müftüsü Nihat Sevil, Pamukkale Belediye başkan yardımcıları eşlik etti. Kursları ziyaretinde öğrencilerle ve öğretmenlerle sohbet eden Başkan Gürlesin, daha önceden gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirdikleri desteklerin devam edeceğini belirtti. Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Gürlesin, kendisinin de 37 yıl önce kurslarda yer aldığını söyledi. Öğrencilerle birlikte öğle yemeği yiyen Başkan Gürlesin, bir ara masa tenisi de oynadı.

Dokuzkavaklar Merkezefendi Erkek Kur'an Kursuna yaklaşık maliyeti 80 bin liralık, Fatih Kız Kur-an Kursu'na da 100 bin liralık destek sağladıklarını belirten Başkan Gürlesin, "Dokuzkavaklar Merkezefendi Kur-an Kursu binamızın dış bahçe duvarlarını yaptık, oturma bankları, çöp kovaları yerleştirdik. Bahçe de peyzaj çalışması yapıldı, ama devam edeceğiz. İlerleyen günlerde bahçeye ağaç dikimi yaparak, spor aletleri ile oyun grupları bahçemize yerleştireceğiz" dedi.

(MT-



03.08.2017 18:26:46 TSI

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