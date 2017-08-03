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Şehitkamilli milli sporcular büyük sevinç yaşattı

03 Ağustos 2017 Perşembe, 18:27
Şehitkamilli milli sporcular büyük sevinç yaşattı
Şehitkamilli milli sporcular büyük sevinç yaşattı
- Paletli yüzme dünya şampiyonasında madalya gururu

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu'nun (CMAS) Rusya'nın Tomsk kentinde gerçekleştirdiği Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Şehitkamilli sporcular, şampiyonanın 2. gününde elde ettikleri derecelerle büyük gurur yaşattı.
Rusya'nın Tomsk kentinde gerçekleştirilen CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonasında Milli Takım kadrosunda yer alan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Sporcuları Muhammet Emin Bay, İpek Naz Sipahi, Tuğcan Kaytar, Celil Berk Yılmaz, şampiyonanın 2. gününde yarışlarda sergiledikleri performanslarla Türkiye'nin gururu oldu. Sergiledikleri başarılı performanslarla Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu tarafından oluşturulan Genç Milli Takım kadrosuna seçilen yeşil-siyahlı sporcular, şampiyonda başarıdan başarıya koşuyor. Şampiyonanın 1500 Metre Su Üstü Kategorisinde 12.47.92 derecesiyle Milli Sporcu Muhammet Emin Bay, Dünya 2.'liği elde etti. 200 Metre Su Üstü kategorisinde 01.27.76 derecesiyle Milli Sporcu Tuğcan Kaytar, yaş grubuna göre bir üst kategoride yarışmasına rağmen dünya 5. oldu. Milli Sporcu İpek Naz Sipahi ise 100 Metre Çift Palet Kategorisinde dünya sırlamasında ilk 10'a girmeyi başardı.
Milli gururlarımızı kutluyorum
Dünya Şampiyonasında büyük başarılara imza atan Gençler Paletli Yüzme Takımı sporcularını gönlünden kutladığını ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şampiyonanın devamında başarıların süre geleceğine inandıklarını ifade ederek. Dualarının Milli sporcularla birlikte olduğunu ifade etti.
(AKG-OE-Y)

03.08.2017 18:29:29 TSI
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