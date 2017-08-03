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Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı



(Fotoğraflı)



Kamil Can Kılıç

ELAZIĞ (İHA) -Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Malatya karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,sürücüleri öğrenilemeyen 21 BE 283 plakalı otomobil ile 06 EU 3426 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazayı ve otomobilde bir kişinin sıkıştığını gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans,itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AFAD ve İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme yaptı.

(CK-HİV-Y)



03.08.2017 19:59:33 TSI

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