Aydınspor 1923 bir kez daha kongreye gidiyor
(Fotoğraflı)
Mehmet Sarıkaya
AYDIN (İHA) - Spor Toto 3.Lig 3.Grup ekiplerinden Aydınspor 1923 Cuma günü yapacak olduğu kongre ile yeni başkanını seçecek. Saat 18.00'de yapılacak olan olağanüstü kongrede, siyah-beyazlı ekibin yönetimi belli olacak.
Spor Toto 2.Lig'den 3.Lig'e küme düştüğünden bu yana aylardır kongre krizi yaşanan siyah-beyazlı camiada, nihayet yönetim belli olacak. Mevcut başkan Hidayet Türen'in başkanlığındaki yeni yönetim adayı tek liste halinde kongreye girecek. Başkan Hidayet Türen'e rakip olmayacak olan diğer başkan adayları Polat Bora Mersin ve Hüsamettin Artan, Hidayet Türen yönetimine destek vereceği öğrenilirken, kongrenin ardından ligin başlamasına az bir süre kala, yeni sezon çalışmaları hızlı bir şekilde start alacak. Aydınspor 1923 Kulüp Tesisleri'nde yapılacak olan kongre saat 18.00'de başlayacak. İlk kongrede çoğunluğun sağlanması beklenirken delegelerin de tam kadro kongreye katılacağı öğrenildi.
(MS-MB-S)
03.08.2017 20:00:25 TSI
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