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Teakwondo il birincileri Düziçi'nde belli oldu



(Fotoğraflı)



Resul Özdil

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Düziçi Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Düziçi Minikler Teakwondo şampiyonası tamamlandı.

Düziçi Spor Salonu'nda yapılan müsabakaya Ukrayna Teakwondo Genel Sekreteri Lina Çeçenova, Düziçi Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Hakan Doğan, Düziçi Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kaçıra, Düziçi İlçe Emniyet Müdürü v. Mustafa gök İlçe Garnizon Komutanı Serkan Esen, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Arif Özsarı katıldı.

Düziçi Spor Salonunda gerçekleşen müsabakalara il ve ilçelerden olmak üzere 5 kulüpten 32 erkek 22 bayan olmak üzere toplamda 54 sporcu katılırken çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle verildi.

Şampiyonada derece elde eden sporcular 10-14 ağustos 2017 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak olan Minikler Türkiye Teakwondo şampiyonasında Osmaniye'yi temsil edecek.

(RES-Y)



03.08.2017 21:37:24 TSI

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