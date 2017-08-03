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Efeler Belediye Meclisi Ağustos ayı ikinci toplantısını gerçekleştirdi

03 Ağustos 2017 Perşembe, 21:59
Efeler Belediye Meclisi Ağustos ayı ikinci toplantısını gerçekleştirdi
Efeler Belediye Meclisi Ağustos ayı ikinci toplantısını gerçekleştirdi

(Fotoğraflı)

Hüseyin Çetinkaya
AYDIN (İHA) - Efeler Belediye Meclisi Ağustos ayı ikinci toplantısı, Efeler Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.
Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan başkanlığında yapılan toplantıda daha önce görüşülmek üzere ilgili komisyonlara gönderilen 16 gündem maddesi meclis oyuna sunuldu
ilgili komisyonlardan gelen gündeme ait 16 madde meclisten oy çokluğuyla geçerken gündemin 8. Maddesinde belediyenin koordinasyonunda Aydın Yazarlar ve Şairler Derneği ile ortaklaşa düzenlenmesi düşünülen -Efeler ve Efelik-konulu şiir yarışmasında verilecek ödüllerin belirlenmesi ile ilgili Meclis plan ve Bütçe Komisyonun raporu oy birliği ile kabul edildi.
Bi sonraki belediye meclis toplantısının 05 Eylül 2017 de saat 18.00'de yapılası karara bağlandı.
(HÇ-MB-Y)

03.08.2017 22:01:49 TSI
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