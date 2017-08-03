Yağmurdan kaçan vatandaş camiye sığındı
(Fotoğraflı)
Abdurrahman Dulkadir - Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar ve hemen sonrasında gelen yağmur yağışı nedeniyle elektrikler kesildi, vatandaşlar mahur kaldı.
Şiddetli yağışa hazırlıksız yakalanan bir vatandaş Ahi Evran Külliyesi içerisinde yer alan Ahi Evran Cami avlusu ve cami içerisine girerek korunmaya çalıştı. Yağışın şiddetini gösterdiği saatlerde Ankara-Kayseri karayolu üzerinde üst geçitte mahsur kalan vatandaş 110 ekiplerinin müdahalesi sonrası kurtarıldı. Belediye ise olası su baskınlarına karşı ekipleri hazır bekletti. Elektriklerin bir saati aşkın süre boyunca kesildiği Kırşehir'de polis ana caddeler üzerinde sürekli devriye atarak güvenliği sağladı.
Yağışın etkisini azaltması sonrası hayat normale döndü.
(AD-EÖ-TB-Y
03.08.2017 22:27:42 TSI
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