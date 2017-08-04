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Kırıkkale'de beklenen sağanak etkili oldu



(Fotoğraflı)



Mehmet Temizyürek

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de önceden meteoroloji tarafından uyarısı yapılan sağanak yağış etkili oldu.

Kırıkkaleli vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Yaz aylarında mevsim normallerinin üstünde yağan yağmur çevre esnafa zor anlar yaşattı. Kanalizasyon hattından taşan yağmur sularının dükkanlarının önünden tahliye için Kırıkkaleli esnaflar ve vatandaşlar çaba gösterdi. Önceden uyarı yapılmasına rağmen sağanak yağmura tedbir almadan dışarıda bulunan vatandaşlar yağmurdan ıslanmamak için gazete kâğıdı gibi nesneleri kullandılar. Kimi vatandaşlar ise dükkanların tentelerinin altında yağmurun dinmesini beklediler.

Sağanak yağışların önümüzdeki üç gün içerisinde de etkili olması bekleniyor.

(MT-SLH)



04.08.2017 04:23:24 TSI

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