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Sünnet çocuğu için motosiklet

04 Ağustos 2017 Cuma, 08:56
Sünnet çocuğu için motosiklet
Sünnet çocuğu için motosiklet

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da bir aile sünnet olacak çocukları için otomobil yerine motosikleti süsleyerek 'sünnet çocuğu aracı' yaptı.
Adıyaman'da sünnet için araba yerine motosiklet süslenerek sünnet çocuğu aracı oldu. Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi Piri Reis Caddesinde ikamet eden baba Yusuf Berk, sünnet olacak olan oğlu Mustafa Kıvanç Berk için ilginç bir sünnet çocuğu aracı seçti.
Motosikleti otomobil gibi süsleten ve sünnet çocuğu aracı olarak motosikleti kullanan ailenin bu tercihi ilgi çekti. Motosikletin süslenerek sünnet olacak çocuğun üzerinde şehir tura attığını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
(AHM)

04.08.2017 08:57:58 TSI
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