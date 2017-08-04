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Başkan Karaaslan, turizm esnafıyla istişare ve bilgilendirme toplantısı yaptı

04 Ağustos 2017 Cuma, 08:57
Başkan Karaaslan, turizm esnafıyla istişare ve bilgilendirme toplantısı yaptı
Başkan Karaaslan, turizm esnafıyla istişare ve bilgilendirme toplantısı yaptı

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, Uçhisar'daki turizm esnafıyla bilgilendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirdi.
Toplantıya katılan belediye meclis üyeleri, belediye personeli ve turizm esnafıyla istişarede bulunan Başkan Karaaslan, "Uçhisar Kalemiz her yıl on binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Belediye olarak gelen misafirlerimize en iyi ve en kaliteli ortamı sağlamak adına çaba gösteriyoruz. Siz değerli esnafımızla burada toplanmamızın nedeni de işte bu. Kale civarında yaşanan sıkıntıları, esnafımızın bizden beklentilerini ve birlikte daha iyi bir hizmet için neler yapabileceğimizi konuşalım istedik" dedi.
Toplantıya katılan esnafın tek tek sorun, öneri ve beklentileri dinlendi, iletilen sorunların çözümleri için hep birlikte fikir alış verişinde bulunuldu.
(COŞ-SK)

04.08.2017 08:59:20 TSI
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