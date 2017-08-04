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Vali Aktaş Hacıbektaş'ta muhtarlar ile bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Valisi İlhami Aktaş Hacıbektaş İlçesinde muhtarlarla istişare toplantısına katıldı.

Vali Aktaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Hacıbektaş Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Özgün, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Savaş Benli, ve Hacıbektaş ilçesindeki köy muhtarları katıldı.

Vali Aktaş Hacıbektaş ilçesinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, muhtarlara, "Sizler halkımızın bire bir ilk elden temsilcilerisiniz ve onların iradesini temsil eden makamdasınız. Toplantıdaki amacımız sizlerle hasbıhal etmek, sizleri dinlemek, sizlerin ileteceği sorunlara çözüm bulmak olacaktır." dedi.

Daha sonra Vali Aktaş muhtarlarla tek tek tanışarak, köylerinin durumu hakkında bilgi aldı. Yapılan değerlendirmeler ve görüşmelerin ardından toplantı sona erdi.

(COŞ-SK)



04.08.2017 08:59:54 TSI

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