YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kuran Kurslararası futbol turnuvası sona erdi

Kuran Kurslararası futbol turnuvası sona erdi



(Fotoğraflı)



Ramazan Sarıkayalı

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Kuran Kurslararası Futbol Turnuvası sona erdi.

Kumluca Müftülüğü tarafından Kumluca Şehir Stadında yapılan turnuvaya 18 takım katıldı. Eleme usulü ile oynanan turnuva yaklaşık 15 gün sürdü.

Karşılaşmalar sonunda final karşılaşması oynandı. Turnuva sonunda Yazır Kiliseyakasi Cami birinci, Saricasu Ulu Camii ikinci, Merkez Eski Cami üçüncü oldu. Final karşılaşmasından sonra düzenlenen kupa törenine AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, AK Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer, İlçe Spor Müdürü Erol Koca, İlçe Müftü Vekili Yakup Karakale katıldı.

Kumluca Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Bayram Tekin, "Turnuvamız yaz kuran kurslarını daha eğlenceli hale getirdi. Asıl amacımız olan camilerde ki çocuklarımızın birbirlerini tanıyıp sevmesi arkadaş kardeşleşme si bizleri amacımıza ulaştırdı" dedi.

(RS-SÇ-Y)



04.08.2017 09:11:34 TSI

NNNN

