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Kuran Kurslararası futbol turnuvası sona erdi

04 Ağustos 2017 Cuma, 09:09
Kuran Kurslararası futbol turnuvası sona erdi
Kuran Kurslararası futbol turnuvası sona erdi

(Fotoğraflı)

Ramazan Sarıkayalı
ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Kuran Kurslararası Futbol Turnuvası sona erdi.
Kumluca Müftülüğü tarafından Kumluca Şehir Stadında yapılan turnuvaya 18 takım katıldı. Eleme usulü ile oynanan turnuva yaklaşık 15 gün sürdü.
Karşılaşmalar sonunda final karşılaşması oynandı. Turnuva sonunda Yazır Kiliseyakasi Cami birinci, Saricasu Ulu Camii ikinci, Merkez Eski Cami üçüncü oldu. Final karşılaşmasından sonra düzenlenen kupa törenine AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, AK Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer, İlçe Spor Müdürü Erol Koca, İlçe Müftü Vekili Yakup Karakale katıldı.
Kumluca Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Bayram Tekin, "Turnuvamız yaz kuran kurslarını daha eğlenceli hale getirdi. Asıl amacımız olan camilerde ki çocuklarımızın birbirlerini tanıyıp sevmesi arkadaş kardeşleşme si bizleri amacımıza ulaştırdı" dedi.
(RS-SÇ-Y)

04.08.2017 09:11:34 TSI
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