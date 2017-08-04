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Göztepe'nin tecrübeli stoperi Lokman Gör, BB.Erzurumspor'da

04 Ağustos 2017 Cuma, 09:10
Göztepe'nin tecrübeli stoperi Lokman Gör, BB.Erzurumspor'da
Göztepe'nin tecrübeli stoperi Lokman Gör, BB.Erzurumspor'da

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Geçtiğimiz sezon Göztepe'yi süper lige taşıyan tecrübeli stoper Lokman Gör, B.B.Erzurumspor Kulübü ile iki yıllık sözleşme imzaladı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü'nde yapılan imza törenine BB. Erzurumspor As Başkanı Ünsal Kıraç, BB. Erzurumspor Sportif Direktörü Zafer Demir ile Yöneticiler Yavuz Kocaman, Kadir Ovat katıldı. As Başkan Ünsal Kıraç, Göztepe'nin genç stoperi Lokman Gör'ü mavi-beyazlı renklere bağlayan iki yıllık sözleşme imzaladı. As Başkan Kıraç, genç oyuncu Lokman Gör'e yeni takımı Erzurumspor'da başarı dileklerini iletti.
Fenerbahçe'nin alt yapısında futbola başlayan Lokman Gör, geçtiğimiz 2016-2017 Süper Lig Şampiyonu Göztepe Spor'da oynayarak üçüncü şampiyonluğunu yaşadığını açıklayan futbolcu Lokman Gör, "Göztepe'de üçüncü şampiyonluğumu yaşadım. İnşallah dördüncü şampiyonluğumu futbol sevgisinin yaşandığı Erzurum'da yaşamayı arzu ediyorum. Hayırlı olsun" dedi.
(ERZ-AA-Y)

04.08.2017 09:12:39 TSI
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