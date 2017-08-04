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Turgutlu Küçük Sanayi Sitesinde asfalt çalışmaları başladı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi'nde altyapı çalışmalarının ardından sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi il genelindeki asfalt çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Turgutlu'nun Küçük Sanayi Sitesi'nde altyapı çalışmalarının ardından sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, Yol Şube Müdürü Kurtuluş Kuruçay ile birlikte Turgutlu'da yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere ilçeye bir ziyaret gerçekleştirdi. Demir ve Kuruçay ilk olarak Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Koordinasyon İşleri Müdürü İbrahim Kutar da hazır bulundu. Ardından Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi'nde yapılan sıcak asfalt çalışmaları incelendi.

Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi'nde yapılan sıcak asfalt çalışmalarının kendileri için büyük önem arz ettiğini belirten Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yaman, "Yıllardır burada yağmur sonrası su baskınları oluyordu. Küçük Sanayi Sitemizdeki yollarda artık deforme olmuş ve tozdan çamurdan geçilmiyordu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e durumu bildirdik. İlk önce MASKİ Genel Müdürlüğü burada altyapı çalışmaları gerçekleştirdi. Ardından, kötü durumda olan yollarda sıcak asfalt çalışması başlatıldı. Bu konuyla yakından ilgilenen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'e ve Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir'e, Koordinasyon İşleri Müdürü İbrahim Kutar'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



"Sanayi Sitesi sular altında kalmaktan kurtuldu"

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ise, Küçük Sanayi Sitesindeki altyapı ve yol sorunlarının Turgutlu'yu ilgilendirdiğini ve Manisa Büyükşehir Belediyesine ilettikleri problemin çözüldüğünü dile getirdi. Şirin, "Turgutlu için doğru olduğuna inandığımız, ilçemize fayda sağlayacak hizmetler için koşturuyoruz. Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışıyoruz. Küçük Sanayi Sitemizde yaşanan su baskınları aslında tüm ilçeyi ilgilendiren bir sorundu. Çalışmalar ilk önce altyapının yenilenmesi kapsamında başladı. Artık bu problem de çözüldü. Esnafımızın altyapı çalışmalarının ardından üstyapı ve yol konusundaki isteği üzerine de sıcak asfalt çalışması bölge içerisinde gerçekleştiriliyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir'e de çabalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



"Tek amacımız sorunları ortadan kaldırmak"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir ise, Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi içerisinde yapılan sıcak asfalt çalışmalarının bölgeyi ilgilendiren önemli bir sorun olduğunu ve bu sorunu çözmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Demir, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün, 'Nerede ne sorun yaşanıyorsa hemen ilgilenin' talimatı ile il genelinde vatandaşın mağdur olmaması için ekiplerimiz ile birlikte sıkı bir çalışmanın içerisindeyiz. Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi sirkülasyonu çok olan bir yer. Binlerce insanın ve aracın hareket halinde olduğu bir yer. Altyapı çalışmalarının ardından, sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriliyor. Böyle bir sıkıntıyı çözdüğümüz için mutluyuz. Turgutlu Belediye Başkanımız Tugay Şirin'e de teşekkür ediyorum. Nerede ne sıkıntı varsa, çözüm bulmak için bizlerle birlikte hep sahada ve desteklerini de bizden esirgemiyor" şeklinde konuştu.

(SC-Y)



04.08.2017 09:14:41 TSI

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